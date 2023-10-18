شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو هندى: ندعم القيادة السياسية ونرفض التهجير القسرى لأهالى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن الجميع يقف خلف القيادة السياسية فى ظل الظروف الراهنة، متابعا: "خلال الفترة الأخيرة وعلى وجه الخصوص مع بداية الأزمة الفلسطينية وهناك مخطط تروج له دولة الاحتلال بشأن التهجير القسري للفلسطينيين، وتصفية القضية، ولكن موقف مصر حاسم من هذه القضية على وجه التحديد".

وأكد هندى، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، جاءت حاسمة بشأن عدم المساس بالسيادة المصرية، فى الوقت الذى أكدت على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وتأكيد الرئيس على أن تصفية القضية الفلسطينية في غاية الخطورة، وأنّ ما يحدث في غزة الآن ليس فقط توجيه عمل عسكري ضد حماس، وإنما محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر، وأن مصر دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه، ونسعى لأن يكون هذا المسار داعما لدول أخرى للانضمام إليه.

وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن مصر ستظل السند للشعب الفلسطينى، معلنا رفضه لحرب الابادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل في حق الشعب الفلسطينى الأعزل، مشيدا بهذا الموقف الثابت والراسخ لدعم القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، لافتا إلى أن قصف القوات الإسرائيلية المستشفى المعمداني سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، ومن ثم على المجتمع الدولي سرعة التدخل، ووقف الممارسات الإجرامية التي يمارسها جيش الاحتلال.