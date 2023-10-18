شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ لنظر تداعيات الأوضاع فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر فى تداعيات الأوضاع بالأراضى الفلسطينية.

تأتى دعوة رئيس مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة إعمالا لحكم اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 160 من اللائحة على: جلسات المجلس علنية ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهاءها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.

ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة، ويخطر به أعضاء المجلس. الرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء

ويذكر أن هناك تأييد شعبى جارف لموقف الرئيس السيسى من القضية الفلسطينية والأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة منذ 10 أيام، والذى جاء متسقا مع الإرادة الشعبية المصرية، والذى أعلن فيه رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر، موضحا خطورة مثل هذه الأفكار التى يمكن أن تجر المنطقة إلى حرب جديدة بين مصر وإسرائيل بعد عقود من السلام.