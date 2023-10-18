شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: كلمة الرئيس تاريخية سقطت فيها الأقنعة عن أطراف أزمة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن كلمة الرئيس السيسى مع المستشار الألمانى كلمة تاريخية، لتناولها الصراع فى غزة وأسقطت الأقنعة عن الأطراف المتداخلة فى هذا الصراع والحقيقة والنية المبيتة.

وأضاف عصام خليل خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر أعلنت بوضوح أن أمنها القومى خط أحمر ولن يتهاون أى مصر فى حبة رمل من أرض سناء، مؤكدا أن الرئيس السيسى كشف كذب الإحتلال، ولكن نيتهم تصفية القضية الفلسطينية.

ولفت عصام خليل إلى أنها كلمة كاشفة للجميع أمام العالم أجمع، ووضعت العالم أمام مسئولياته أمام الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى، وعلى العالم أن يقف أمام هذه القضية، مؤكدا أن الاحتلال يريد أن يمتد لحرب إبادة جماعية والعالم صامت على ضرب الأطفال والمدنيين.