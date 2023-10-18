اخبار العالم

مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطينى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق، الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلى الغاشم فى سلسلة من المجازر الوحشية ارتكبها بحق الشعب الأعزل والمدنيين وخاصة الأطفال والنساء.

 

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر في تطورات الأوضاع في فلسطين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا