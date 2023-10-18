شكرا لقرائتكم خبر عن صحفيو وأعضاء حزب الوفد ينظمون وقفة دعما للقيادة السياسية فى رفض تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم صحفيو وأعضاء من حزب الوفد وقفة رمزية تضامنا مع الإخوة الفلسطينيين وضد تهجيرهم والمجازر التي ارتكبت في حقهم وألقي النائب الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية بيان حزب الوفد من داخل الوقفة الاحتجاجية قال فيه.

أعلن حزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامه دعمه وتأييده لقرار القيادة السياسية بالتصدي لتهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، حفاظا علي الأمن القومى المصرى، الذى هو خطا أحمر لن نقبل المساس به بأي حال.

أكد حزب الوفد أن جموع المصريين مع القيادة السياسية في قرارها، وعلي استعداد للنزول بالملايين لدعم جهود الدولة في منع تهجير أهالي قطاع غزة، والتصدي لمخطط تصفية القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري، فالجميع لن يقبل العبث بأمن واستقرار هذا الوطن أو التنازل عن شبر واحد من أرض سيناء التي بذل الشعب المصري من دمه وروحه من أجل استعادتها من أيدى الاحتلال الغاشم.

واوضح الحزب أن كلمة الرئيس السيسي خلال المؤتمر المشترك مع المستشار الألماني، كانت رسالة واضحة للعالم أن مصر لن تتزعزع عن موقفها، كما أنه وضع وضع العالم كله أمام مسئولياته بضرورة إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية، ووقف الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها سكان غزة علي أيدي الاحتلال الإسرائيلي علي مدار 10 أيام متتالية.

وشدد حزب الوفد بكافة أعضائه وهيئاته التنظيمية علي وقوفه خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية في جميع القرارات التي يتم اتخاذها في هذا الملف، وفقا لمقتضيات الأمن القومي.

ونظم صحفيو الوفد وأعضاء الحزب وقفة احتجاجية تضامنا مع الاشقاء الفلسطينين ،حيث هتف الصحفيون و أعضاء الحزب:" بالروح بالدم نفديكي يافلسطين".