شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود قاسم: تصريحات الرئيس السيسي حول تهجير الفلسطينيين حاسمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر بكل الصدق والأمانة عن الشعب المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية فى تصريحاته الحاسمة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلى ودعوات إعلامه لتهجير الفلسطينيين وذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع المستشار الألمانى.

وقال "قاسم" فى بيان له أصدره اليوم، إن الرئيس السيسى كان واضحًا وحاسمًا عندما أكد أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب المنطقة وأن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطينى وأن تصفية القضية الفلسطينية فى غاية الخطورة ونرى أن ما يحدث فى غزة الآن ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكرى ضد حماس وإنما محاولة لدفع السكان المدنين إلى اللجوء للهجرة إلى مصر مشيدًا بتأكيد الرئيس السيسى بأن مصر دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار خيارا استراتيجيا نحرص عليه، ونسعى لأن يكون هذا المسار داعما لدول أخرى للانضمام إليه.

وطالب النائب محمود قاسم من المجتمع الدولى أن يدرك ويعى جيدًا تأكيد الرئيس السيسى على أن الرأى العام المصرى والعربى يتأثر بعضهم ببعض وإذا استدعى الأمر إنى أطلب من الشعب المصرى الخروج للتعبير عن رفض الفكرة سترون ملايين من المصريين لأن هناك حصار مطبق الهدف فى النهاية نقل الفلسطينيين والقطاع تحت سيطرة إسرائيل مؤكدًا أن هذه التصريحات المهمة من الرئيس السيسى لقيت ارتياحًا كبيرًا وواسع النطاق من كل المصريين.

وقال الرئيس السيسى : "عايز أقول إيه اللى خلَّى الموضوع وصل لكده؟ هل فيه دولة فلسطينية نجحنا إنها تخرج للنور رغم المبادرات، وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ويبقى فيه قوات عربية أو أممية أو من الناتو تضمن الأمن والاستقرار؟.. ده ما حصلش، لو جينا واجتزأنا دون معرفة الأسباب؛ نحن لا نبرر أى عمل يستهدف أى مدنى، هذه قضية القضايا، ولها تأثير كبير على الأمن والاستقرار، وفيه رأى عام داعم جدًّا، فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر.وتابع السيسي: يعنى حدوث ذلك فى الضفة والأردن؛ إذن مفيش دولة فلسطينية، أنا باحذر من خطورة هذا الأمر؛ نقل اللاجئين من القطاع إلى سيناء، هو نقل القتال إلى سيناء، وبالتالى تصبح سيناء قاعدة للانطلاق على إسرائيل، وبالتالى من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وتضرب الأراضى المصرية لكن مصر دولة كبيرة، محتاجين ألا نبدد فكرة السلام اللى حرصت عليه مصر".