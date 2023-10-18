شكرا لقرائتكم خبر عن النائب كريم بدر حلمى: نساند قرارات الرئيس السيسى للحفاظ على أمن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور النائب كريم بدر حلمى عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالمجلس، وعضو اللجنة الثلاثية لإدارة النقابة العامة لصيادلة مصر تأييده لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفض الجرائم التى ترتكب فى قطاع غزة، لدفع سكان القطاع إلى التهجير القسرى واللجوء لسيناء.

وأكد أمين سر لجنة الشئون الصحية دعم مصر للقضية الفلسطينة ووقوفها ضد العدوان الإسرائيلى الغاشم، مؤكداً أن مصر لن تتهاون فى الدفاع عن الشعب الفلسطينى وتبذل كافة الجهود لدعم القضية الفلسطينة ووقف الهجوم الذى يحدث على أهلنا فى غزة.

وأدان بدر الصمت العالمى تجاه جرائم الحرب التى تحدث فى قطاع غزة، مؤكداَ أن ما يحدث من جرائم إنسانية هو انتهاك للقانون الدولى ولحقوق الإنسان، مطالباً بضرورة فتح تحقيق عاجل فى مجلس الأمن حول ما يحدث فى غزة والجريمة البشعة التى قامت بها قوات الاحتلال الاسرائيلى فى مستشقى المعمدانى بغزة، وقتلهم المتعمد للمئات من الأبرياء.