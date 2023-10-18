شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: ما فعلته إسرائيل جرائم إبادة جماعية تستوجب المحاكمة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجس الشيوخ، أن كلمة رئيس مجلس الشيوخ عبرت عما نريد من شجب وتأثيم لتلك الأعمال العدوانية الغاشمة التى تتنافى تماما مع ميثاق الأمم المتحدة ومع الاتفاقيات الدولية وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف التى وصفت كافة أنواع الاعتداءت سواء باعتدادء جسمانية أو كما يحدث الآن بعمليات الحصار والترويع وكل ذلك وفقا لميثاق الأمم المتحدة يشكل جرائم حرب وجرائم ابادة جماعية ويستوجب المحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التى دعا إليها مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء لمناقشة تداعيات الأوضاع فى فلسطين.

أضاف أبو شقة، أن موقف مصر شعبا وقيادة وجيشا واضح وصريح فى أن مصر لا تبغى إلا الأمن والسلام مع المحاذير التى وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حديثه مع وزير الخارجية الأمريكى ومع المستشار الألمانى، فالتهجير مرفوض كما أن حدود مصر خط أحمر لا تهاون فيه والأمر الآخر هو ضرورة أن نكون حل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولتين وننبه أيضا أنه وفقا لقواعد القانون الدولى فان الاحتلال لا يرتب أية حقوق سيادة وكما تتخيل إسرائيل أنها بهذه الابادة تستطيع أن تستولى على الأراضى الفلسطينية.

وأعلن أبو شقة أننا نتضامن مع ما قاله مع رئيس مجلس الشيوخ فى تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتخذه من قول وفعل واجراءات فى المحافظة على سلامة وأمن الأراضى المصرية.