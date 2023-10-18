شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب مستقبل وطن: نؤيد موقف الرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام الخولى نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الحزب يؤيد بشكل كامل وصريح لما قاله الرئيس السيسى الداعم للقضية الفلسطينية وتصريحاته حول رفض تهجير الفلسطينيين لسيناء، لافتا إلى أنه كان واضحا وحاسما فى هذه القضية.

وأضاف حسام الخولى خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس السيسى تحدث عن القضية الفلسطينية والتهجير القصرى، وما حدث من عدوان غاشم على مستشفى المعمدانى، كما تحدث للعالم كله أنه سيرى الجميع يعنى إيه أمن قومى مصرى".

وأوضح حسام الخولى، أن الشبر فى أرض سيناء يساوى 100 كيلو فى القاهرة فهى أرض مصرية ولن يسمح مرة أخرى بالطمع فيها أو تهجير أحد إليها، مشيرا إلى أن الأمة العربية أخذت الأمر بكل جدية مما يعنى أن موقف صلبا و"جبنا آخرنا"، وأكد الرئيس السيسى على خطورة الموقف والمؤامرة على القضية الفلسطينية ومصر والأردن.