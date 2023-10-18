شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: إسرائيل قتلت وجرحت المئات مثلما قتلت أطفال مدرسة بحر البقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن إسرائيل قتلت وجرحت المئات مثلما قتلت أطفال مدرسة بحر البقر فى مصر سابقا فضلا عن الدمار الشامل الذى ترتكبه القوات الغازية الغاشمة المخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية معتمدة على تأييد سافر لا أخلاقى من بعض الدولة الغربية.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التى دعا إليها مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء لمناقشة تداعيات الأوضاع فى فلسطين.

وقال مجلس الشيوخ أن مجلس الشيوخ يجتمع فى أول جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الحرب ورفض سياسة تهجير أبناء غزة من وطنهم فإنه يدعو المجتمع الدولى لاتخاذ اجراءات حاسمة لوقفها ومحاسبة المسئولين عنها كما يدعو مجلس الأمن للقيام بدوره فى حماية الشعب الأعزل وحماية الأمن والسلم فى المنطقة خشية من حرب تزعزع الأمن والسلم ولم ينج منها أحد كما يدعو للسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى الأراضى الفلسطينية والعالم أن يتحرك تجاه الأوضاع الإنسانية التى يشهدها قطاع غزة حتى الآن.