شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد رضا البنا: قصف مستشفى المعمدانى نقطة سوداء بتاريخ الإعلام الغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب، أن الإعلام الغربى يقوم بدور كبير فى تبرير الجرائم التى يقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى، ونشر إدعاءات وأكاذيب لا أساس لها من الصحة، لتبرير الموقف الذى يتبناه الاحتلال، دون اعتبار لإزهاق أرواح مئات الفلسطنيين، مشيرا إلى أنه فى بداية إندلاع القصف الإسرائيلى تبنت الـ CNN ما تم ترويجه من خلال اللوبى الصهيونى حول ذبح 40 طفلا إسرائيليا من جانب حماس ليتخذه الاحتلال ذريعة أمام العالم لمواصلة سياستها الانتقامية تجاه الشعب الفلسطيني.

وقال "البنا"، إنه بعد أيام من مقتل مئات المدنيين الفلسطنيين الأبرياء، خرجت القناة لتقدم اعتذارا عن نشرها خبرا دون التحقق منه، وبدلا من تعلم الدرس جيدا من جانب الإعلام الغربى والإلتزام بالمهنية والموضوعية فى التعامل مع هذه القضايا الخطيرة التى تتعلق بأرواح المواطنين، كررت البى بى سى الخطأ بنشرها تقريرا صحفيا تطرح فيه تساؤل استخدام حماس لأنفاق أسفل المستشفيات والمدارس، لتقدم إسرائيل بدم بارد على قصف مستشفى المعمدانى فى قطاع غزة، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلى حالة من الغضب الشعبى فى الكثير من دول العالم، حيث أسفرت الجريمة عن عدد كبير من الضحايا تخطى الـ1000 ما بين متوفين ومصابين وجرحى.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه الدماء البريئة من أطفال غزة ستظل تلاحق هؤلاء، وستظل نقطة سوداء فى تاريخ الإعلام الغربى، مطالبا الجميع بتحمل مسئولية الكلمة والإلتزام بمعايير المهنية والموضوعية فى التعامل مع الأحداث الكبرى.