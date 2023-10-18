شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية الشيوخ": التهجير اعتداء على حق الشعب الفلسطينى.. وأمن مصر خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت النائبة الدكتورة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وعضو البرلمان الدولى، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية انتهاكاتها الصارخة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، والقانون الدولى والإنسانى، وقيامها بقصف مستشفى المعمدانى فى غزة، وتسببها فى استشهاد أعداد كبيرة من المرضى والمصابين الفلسطينيين.

وأكدت نصيف فى بيان لها اليوم، أن ذلك عمل إجرامى، وانتهاك صريح لحقوق الإنسان، وازدواجية للمعايير الغربية، والكيل بمكيالين فى التعامل مع ملف حقوق الإنسان، متسائلة عن سر صمت منظمات المجتمع المدنى الدولية ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، مما يحدث من مجازر ضد المدنيين العزل فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن مخطط الكيان الصهيونى بات واضحا أمام الجميع، وهو تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو إبادتهم جماعيا للاستيلاء على أراضيهم وتنفيذ مشروع دولة الاحتلال، وإن كان ذلك على حساب دماء الأبرياء وأمن وجغرافيا الدول الأخرى.

وشددت نصيف على دعمها الكبير لموقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير المواطنين، مؤكده أن مصر لم ولن تقبل المساس بأمنها، ولن تخضع لأية ضغوط للتخلى عن أراضيها لصالح هذا المشروع الإجرامى وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى برفضه لمخطط التهجير، مشدده على أن أمن مصر خط أحمر.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، ضرورة تبنى موقف عربى جاد وموحد، لمواجهة الحدث ومحاكمة المسؤول عن ارتكاب هذه الجرائم، بالمخالفة لأحكام القانون الدولى وحقوق الإنسان، وكذلك أيضا اتخاذ جامعة الدول العربية إجرءات عاجلة، لملاحقة المسئولين الإسرائيلين قضائيا.

ونوهت عضو البرلمان الدولى، بأهمية أن تتحمل الأطراف الدولية الفاعلة مسئوليتها، للوصول إلى إتفاق من أجل التهدئة، مشيرة إلى ضرورة حشد الرأى العام العالمى، للضغط من أجل رفع الحصار عن الشعب الفلسطينى فى غزة، مؤكدة أن سلطة الاحتلال، مسئولة مسئولية كاملة بحكم القانون الدولى، عن تأمين الشعب الذى يخضع للاحتلال، وهو ما يحملها مزيدا من المسئولية الدولية، ويستدعى ملاحقاتها قضائيا.