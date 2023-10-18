شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الطريق بمحيط نقابة الصحفيين بعد تراجع أعداد المتظاهرين بالوقفة الاحتجاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح الطريق أمام السيارات المتجهة إلى منطقة وسط البلد عبر محيط نقابة الصحفيين، لعدم حدوث تكدس مرورى، في الوقت الذى مازالت فيه فعاليات الوقفة التضامنية لدعم فلسطين على سلم النقابة مستمرة، وسط الهتافات المعادية لقوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث تعالت هتافات "الشعب يريد إسقاط إسرائيل.. بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض.. المقاومة مش إرهاب إسرائيل هي الإرهاب".

وقد شارك المئات بالوقفة الاحتجاجية على سلم نقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، تنديدا بالقصف الغاشم الذى استهدف المستشفى المعمداني بغزة، واسفر عن استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن عن إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين، أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيوني من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيونى.