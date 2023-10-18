إخلاء مدرسة يهودية في وسط روما بسبب "تدريبات"

الرياص - اسماء السيد - روما: أخليت مدرسة يهودية في وسط روما صباح الأربعاء في إطار "تدريبات" حسبما أفادت الشرطة في العاصمة الإيطالية وكالة فرانس برس، بعدما كانت قد أعلنت أنها أخلتها بسبب وجود تحذير بوجود قنبلة.

وتناقلت وسائل الإعلام الإيطالية إعلان هذا الإخلاء على الفور، في سياق أمني مشدد منذ هجوم حماس على إسرائيل، ما دفع الشرطة والجالية اليهودية إلى تصحيح الخبر نظرا إلى القلق الذي أثاره.

وأكدت الجالية اليهودية في روما في بيان أن "ما حدث صباح اليوم في المدرسة اليهودية كان تدريبا وتم الاتفاق على إخلاء المدرسة مسبقا" بعدما كانت أعلنت في البداية أن "المدرسة اليهودية في روما أخليت إحترازيا بعد مكالمة مجهولة".

وأشار صحافي في وكالة فرانس برس في الموقع إلى أنه تم إغلاق حي الغيتو التاريخي، حيث تقع هذه المؤسسة.

ويقع هذا الحي التاريخي الصغير في وسط العاصمة الإيطالية بين ساحة البندقية ونهر التيبر، ويضم مجمع المدارس الذي أخلي والذي يقع قرب الكنيس الكبير في روما، مدرسة ابتدائية ومدرسة إعدادية ومدرسة ثانوية.