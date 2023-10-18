أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "رداُ على الاعتداءات الصهيونية بحق المدنيين اللبنانيين قامت ‏مجموعة ‏الشهيدين محمود بيز ومهدي عطوي في ‏المقاومة الإسلامية عصر اليوم ‏الاربعاء 18-10-2023 بمهاجمة موقع ‏المالكية الصهيوني بمختلف انواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتمت ‏إصابته بشكل مباشر مما ادى الى ‏اصابة عدد من الجنود وتدمير جزء ‏كبير من تجهيزاته الفنية".‏

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": هاجمنا موقع ‏المالكية الصهيوني بمختلف انواع ‏الأسلحة الصاروخية والرشاشة وتمت ‏إصابته بشكل مباشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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