"النشرة": حزب الله شن هجوما مباغتا ضد مواقع إسرائيلية في السماقة وزبدين ورويسات العلم وتلة الرادار

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "حزب الله شن منذ نصف ساعة تقريبا هجوما مباغتا ضد المواقع الاسرائيلية في السماقة، زبدين، رويسات العلم، وتلة الرادار داخل مزارع شبعا المحتلة".

ولفت المراسل، الى أن "الجيش الإسرائيلي ردّ بقصف مدفعي وصاروخي طاول أطراف الهبارية كفرحمام الفرديس راشيا الفخار وشبعا، كما سقطت عدة قذائف داخل كفرشوبا في ظل تحليق متواصل للطيران التجسسي المروحي فوق قرى العرقوب".