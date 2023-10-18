الحلبي: تمديد إقفال المدارس في القرى الملاصقة تماما للحدود غدا واستمرار الدراسة في باقي الأقضية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، عن "إقفال المدارس في المناطق الجنوبية يوم غد الخميس في ١٩/١٠/٢٠٢٣، لجهة حصر الإقفال بالمدارس والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في القرى الملاصقة تماماً للحدود الجنوبية الدوليه دون سواها".

وأكد الحلبي، على أن "تستمر الدراسة في سائر المدارس الواقعة في الأقضية كافة"، داعياً المواطنين إلى "متابعة بيانات الوزارة يوماً بيوم لمتابعة التطورات، والمحافظة على إنطلاقة العام الدراسي".