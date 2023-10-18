النشرة: توقف تبادل القصف الصاروخي والمدفعي على جبهة مزارع شبعا تلال كفرشوبا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن "توقف تبادل القصف الصاروخي والمدفعي بين رجال المقاومة والقوات الاسرائلية على جبهة مزارع شبعا تلال كفرشوبا في وقت لا يزال فيه الطيران المسير نوع "ام كا" يحلق فوق القرى الحدودية في مناطق مرجعيون حاصبيا والعرقوب".

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