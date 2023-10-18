وقفة للطواقم الطبية والإسعافية في صيدا استنكارًا لقصف مستشفى المعمداني

نظم الاتحاد العام للأطباء والصيادلة وجمعية الهلال الأحمر اللبناني، ومستشفى الشهيد محمود الهمشري وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. وشارك في الوقفة النواب: رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشال موسى، وأسامة سعد، وعبدالرحمن البزري، وشربل مسعد، ونائب المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان ورئيس مكتبها في صيدا والجنوب بسام حمود، ورئيس بلدية صيدا حازم بديع وجمع كبير من الأطباء وممثلون عن المستشفيات في منطقة صيدا.

وتوالى على الكلام حسن الناطور بإسم أطباء الأسنان الفلسطينيين، ونزيه البزري بإسم الكوادر الطبية في منطقة صيدا، والنائب موسى والنائب مسعد.

وأكدت الكلمات على التنديد بالمجزرة الوحشية ضد الجسم الطبي والإستشفائي في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة ، ومطالبة الهيئات الدولية للتنديد ورفض الإنذارات التي توجهها قوات الإحتلال الإسرائيلي لإخلاء المستشفيات في غزة من المرضى والمدنيين والجسم الطبي بهدف تدميرها .

كما دعت الكلمات لطرد سفراء الإحتلال الإسرائيلي في كافة الدول التي فيها سفارات للكيان الصهيوني وإغلاقها بشكل نهائي وأيضا دعوة لجان حقوق الإنسان والمنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان لإصدار تنديد دولي بجرائم الإحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين في منازلهم في حرب إبادة للشعب الفلسطيني، وضرورة تأمين دخول المساعدات الطبية والإستشفائية والغذائية إلى المحاصرين في غزة .