"الجماعة الإسلامية": وجّهنا ضربات صاروخية استهدفت مواقع العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة

أعلنت قوات "الفجر" الجناح العسكري للجماعة الإسلامية، أنه "ردّاً على العدوان الصهيوني الذي طال ويطال أهلنا في الجنوب اللبناني من مدنيين وصحفيين حيث أسقط منهم عدداً من الشهداء والجرحى، فضلاً عن قصف المنازل والمساجد وتدميرها قامت قوات الفجر بتوجيه ضربات صاروخية استهدفت مواقع العدو الصهيوني في الأراضي المحتلة وحقّقت فيها إصابات مباشرة".
وأكدت القوات، أنّنا "نعد بالمزيد من الردّ على أي عدوان يطال أهلنا في الجنوب، نؤكّد على تضامننا ووقوفنا مع أهلنا في غزّة شعباً ومقاومة في مواجهة إجرام العدو الصهيوني الغاشم إلى أن يرتدع عن غيّه وعدوانه، والله أكبر ولله الحمد".
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