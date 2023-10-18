كتائب "القسام" تقصف تل أبيب رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين

أعلنت كتائب "القسام"، عن "قصف تل أبيب رداً على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين".

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة جديدة في اليوم الـ11 من حربه على غزة بقصف مستشفى المعمداني، مخلفا أكثر من 500 ضحية ومئات المصابين.

ونسب الجيش الإسرائيلي الضربة التي طالت مستشفى في مدينة غزة إلى الفصائل الفلسطينية، متنصلا من المسؤولية عنها.

وخلف القصف المتواصل الإسرائيلي على غزة حتى الآن أكثر من 3 آلاف و200 ضحية و12 ألفا و500 جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء، في حين ترد الفصائل الفلسطينية بقصف تل أبيب وعسقلان ضمن عمليتها "طوفان الأقصى".