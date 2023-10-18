أكدت مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة من مصر بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن. واوضح مكتب بنيامين نتانياهو "عطفا على طلب الرئيس بايدن، لن تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية من مصر"، مشيرا إلى أنه سيتم توفير "الغذاء والماء والدواء" للسكان المدنيين فقط في غزة، وأنه لا ينبغي السماح بوصول الإمدادات إلى حركة حماس.

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتنياهو: عطفًا على طلب بايدن لن نمانع وصول المساعدات الإنسانية لغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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