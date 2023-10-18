اكد العديد من الخبراء في حديث الى القناة الرابعة وجهة نظر حماس حول التسجيل الصوتي المنسبو اليها من ان عطلا فنيا اصاب صاروخ ادى الى استهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، واشار الخبراء الى أن "الشريط الصوتي لنشطاء "حماس" الذين يتحدثون عن عطل الصاروخ مزيف، واكدوا أن "النغمة وبناء الجملة واللهجة والمصطلحات سخيفة".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة الرابعة تؤكد زيف التسجيل الصوتي المنسوب لحماس حول استهداف المستشفى المعمداني في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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