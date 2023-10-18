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تعتبره تهديدا لأمنها.. حماس: القيادة المصرية ترفض مخطط تهجير الفلسطينيين

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الشارقة - اميمة ياسر - أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء، أن القيادة المصرية ترفض مخطط تهجير الفلسطينيين إلى مصر وتعتبره تهديداً للأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن مجزرة الأمس في المستشفى المعمداني جاءت للضغط لتنفيذ مخطط التهجير لكنها جاءت بنتائج عكسية.

وأشارت في بيان إلى أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه وسيحمي قضيته وثوابته الوطنية وأفشل مخطط التهجير.

وأضافت: "يتمسك أبناء الشعب الفلسطيني بأرضهم ويرفضون أى مخططات لتهجير أهالى قطاع غزة إلى خارج الأراضى المحتلة سواء بدفع الفلسطينيين بغزة باتجاه مصر أو سكان الضفة باتجاه الأردن، مجددين رفضهم الكامل لهذه الخطوة التى يمكن أن تدفع نحو تصفية القضية بشكل كامل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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