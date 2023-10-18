شكرا لقرائتكم خبر عن فيتو أمريكي يجهض قراراً لهدنة إنسانية بين إسرائيل و«حماس» في مجلس الأمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة - (أ ف ب)

استخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة «حماس» للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وجرى تأجيل التصويت مرتين خلال اليومين المنصرمين على النص الذي صاغته البرازيل في ظل محاولة الولايات المتحدة التوسط في إدخال المساعدات إلى غزة. وصوت 12 عضواً لصالح مسودة النص اليوم بينما امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.

وصوت لصالح القرار 12 دولة هي ( الإمارات، البرازيل، الصين، الإكوادور، فرنسا، الجابون، غانا، اليابان، مالطا، موزمبيق، سويسرا، ألبانيا). فيما امتنع عن التصويت، دولتان هما ‏روسيا، وبريطانيا.

كان من المفترض أن يصوّت مجلس الأمن خلال جلسة الاثنين على مشروع القرار الذي قدّمته البرازيل، الرئيسة الدورية للمجلس خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وكان مجلس الأمن الدولي قدرفض مساء الاثنين مشروع قرار اقترحته روسيا لإرساء هدنة «إنسانية» بين إسرائيل وحركة «حماس».وصوّتت لمصلحة مشروع القرار الروسي خمس دول (بينها الإمارات وروسيا والصين) بينما صوّتت ضدّه أربع دول (الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان)، في حين امتنعت ستّ دول عن التصويت (بينها البرازيل).

ويتطلّب اعتماد أيّ قرار في مجلس الأمن الدولي موافقة تسعة على الأقلّ من أعضاء المجلس الخمسة عشر عليه وعدم استخدام حق النقض من جانب أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا والصين).