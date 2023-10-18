شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصين يعلن دعمه لبوتين في حماية سيادة بلاده والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده تدعم جهود موسكو في حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، مع السعي لتحقيق تقدم في خط أنابيب الغاز الصيني الروسي الذي يمر عبر منغوليا.

وقال شي، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في بكين، إن تعميق العلاقات بين الصين وروسيا ليس حلا سريعا لكنه حل طويل المدى، وفقا لبيان من الحكومة الصينية.

ضمان أمن الحبوب والطاقة

أضاف شي، أن الصين حريصة على العمل مع روسيا لضمان أمن الحبوب والطاقة وترغب في رؤية "تقدم جوهري" في خط أنابيب للغاز بين البلدين ومنغوليا في أسرع وقت ممكن.

ويهدف خط أنابيب الغاز، الذي يعرف باسم "قوة سيبيريا 2" إلى نقل الغاز من حقول "يامال" التابعة لشركة "جازبروم" وغرب سيبيريا إلى الصين عبر منغوليا.

ولعدة أشهر، قالت الحكومة الروسية إن المحادثات مع الصين "في المراحل النهائية"، إلا أنه لم يحدث تقدم ملموس، ومن المنتظر أن يساعد المشروع، الذي سيستغرق بناؤه عدة سنوات بعد الموافقة عليه، في تعزيز شحنات الغاز الإجمالية إلى الصين، مع تطلع موسكو إلى جارتها الأسيوية العملاقة لتحل محل أوروبا كأكبر مشتر للغاز.