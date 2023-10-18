الصحة العالمية: الأوضاع في غزة خارج السيطرة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأوضاع في غزة خارج السيطرة لعجز إيصال المساعدات الإنسانية، وأن المساعدات لا تزال عالقة على حدود غزة منذ 4 أيام بسبب الحصار الإسرائيلي، ودعت المنظمة إلى وقف العنف في غزة لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية مضيفة أنه في كل ثانية نفقد أرواحا بسبب تعطل المساعدات.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 3478 شهيدا وأكثر من 12 ألف جريح في القطاع، وأكثر من 61 قتيل وما يزيد عن 1500 جريح في الضفة الغربية.
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