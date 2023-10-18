كينيا تبدأ بإجلاء مواطنيها من إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت كينيا عملية إجلاء مواطنيها من إسرائيل، عقب اندلاع الحرب قبل عشرة أيام.

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى المؤلفة من 11 شخصًا تم إجلاؤهم في وقت لاحق يوم الأربعاء، وفقًا لروزلين نجوغو، المسؤولة الكبيرة المسؤولة عن شؤون المغتربين في وزارة الخارجية الكينية.

يوجد حاليًا أكثر من 500 مواطن مسجل لدى السفارة الكينية في إسرائيل، ويعيش عدد كبير منهم في مناطق لا تزال آمنة وغير متأثرة بالأعمال العدائية المستمرة.

لقد بدأت في 7 أكتوبر بهجوم غير مسبوق على المجتمعات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة من قبل مقاتلي حماس الفلسطينية.

وردت إسرائيل بضربات على غزة ومن المتوقع شن هجوم بري.

وفي بداية الصراع، غادر بعض المواطنين الكينيين بشكل مستقل.

أفادت صحيفة "إيست أفريكان" في البلاد أن الكينيين في إسرائيل يتألفون في المقام الأول من الطلاب أو الأفراد الذين يقومون برحلات دينية أو أولئك الذين يقومون ببرامج بحث علمي قصيرة.

أعلن الرئيس الأمريكي بايدن أن الولايات المتحدة ستقدم 100 مليون دولار كمساعدات لقطاع غزة والضفة الغربية.

ولفت بايدن إلى أن إسرائيل وافقت على تقديم المساعدة للسكان المدنيين في قطاع غزة.