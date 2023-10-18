افتتاح الدورة التدريبية القطرية في مجال الإستزراع السمكي في المياه العذبة

ياسر رشاد - القاهرة -

افتحت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان الدورة التدريبية القطرية في مجال (الإستزراع السمكي في المياه العذبة) خلال الفترة من 19-15 أكتوبر 2023.



تهدف الدورة للتعريف بالأسس العلمية والعملية لإنتاج الأسماك المستزرعة والإلمام بالنظم المتطورة في العمليات الإنتاجية المكثفة المتبعة في مجال الإستزراع السمكي إضافة لتناول الجوانب الإقتصادية وإعداد دراسات الجدوي والتمويل الأصغر ودورة في تطوير قطاع الإستزراع ودور الجمعيات الإنتاجية في تحقيق مبدأ ومفهوم الأمن الغذائي.



تضمن البرنامج التدريبي للدورة عدة مواضيع منها على سبيل المثال أسس إنشاء المزارع السمكية بمختلف أنواعها، إدارة المزارع السمكية والأمن الحيوي، استزراع وتفريخ الكارب، البلطي، الربيان (الجمبري)، كما تناول البرنامج التدريبي التغيرات المناخية وأثرها على الاستزراع السمكي، النقل والتسويق والحصاد.



تأتي هذه الدورة في اطار خطة عمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية لعام 2023م، واستهدفت تدريب 30 كادرا من كوادر وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالسلطنة.