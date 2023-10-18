نتنياهو مُوجهًا الشُكر لـ بايدن: "الصديق الحقيقي لإسرائيل" (شاهد)

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، خلال لقائه الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في إسرائيل، أن "الطريق إلى النصر سيكون طويلًا وصعبًا"، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وكتب نتنياهو على "إكس": "الطريق إلى النصر سيكون طويلًا وصعبًا، ولكننا متحدون في الأهداف وتختلجنا مشاعر عميقة بتحقيق العدالة والروح المعنوية العالية لجنودنا وشعبنا.. ستنتصر إسرائيل".

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن إنه على العالم أن يتحد لهزيمة "حماس".

كما شكر نتنياهو بايدن لـ"كونه صديقًا حقيقيًا لإسرائيل"، مُؤكدًا أن "هذا الدعم يُؤكد التزامك المتين بأمن إسرائيل".

وأفاد بأن "مستوى التعاون اليوم مع الولايات المتحدة غير مسبوق، وأعرف أنكم تشاطروننا العزيمة على استرداد المختطفين لدى حماس"، مُشددًا على أنه "على العالم أن يتحد لهزيمة حماس".

بايدن من تل أبيب: "لو لم تكن هناك إسرائيل في الوجود لعملنا على إقامتها وسنُواصل دعمها"

صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، في مؤتمر صحفي في تل أبيب، أن إسرائيل لو لم تكن في الوجود "لعملنا على إقامتها وسنستمر في دعمها"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف الرئيس الأمريكي في حديثه عن عملية "طوفان الأقصى" أن "ما حدث في إسرائيل يشكل 15 ضعفًا لما حدث في 11 سبتمبر"، محذرًا إسرائيل من تكرار "أخطاء" الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر.

وأشار بايدن إلى أنه سيطلب من الكونغرس الأمريكي هذا الأسبوع تقديم مساعدة "غير مسبوقة" لإسرائيل، مشددًا على سعي واشنطن للعمل على "تحقيق اندماج إسرائيل في محيطها".

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن تبنيه المزاعم والرواية الإسرائيلية بخصوص مجزرة المستشفى المعمداني في غزة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الأزمة الحالية تعزز الإصرار على حل الدولتين".