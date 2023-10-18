السعودية تدعو لتطبيق القانون الدولي الإنساني في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية السعودي "الأمير فيصل بن فرحان"، على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال "بن فرحان" في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن التركيز الحالي يتجه نحو وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح أن المملكة مُستمرة في جهودها لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي سياق آخر، أكد أن "حل الدولتين هو الحل الجذري للقضية الفلسطينية"، مُشيرًا إلى أنه يتوجب على جميع الأطراف التزام حل للقضية الفلسطينية وفقًا للشرعية الدولية.

وزير الخارجية التركي يُؤكد: إسرائيل لا ترى مانعًا في قتل الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، أن إسرائيل "دولة الاحتلال" لا ترى مانعًا في قتل الفلسطينيين، ولكنها تُريد مُغادرة الأجانب لتُصبح غزة "هدفًا مفتوحًا" من منظور عسكري، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، مساء اليوم الأربعاء.

وأوضح فيدان في تصريحات أدلى بها للصحفيين في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة، أن "إسرائيل مستعدة لضمان مغادرة الأجانب من غزة، وأنها لا ترى مشكلة في موت الفلسطينيين، لكن فقدان أرواح الأجانب والغربيين يسبب ردود فعل خارجية خطيرة".

وقال: "والآن من أجل شن حرب مريحة، يريد الإسرائيليون أن يغادر جميع المدنيين، لا سيما الأجانب، وأن تصبح المنطقة هدفًا مفتوحًا بالكامل من منظور عسكري".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.