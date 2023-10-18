أمريكا تُصدر تحذيرات عاجلة لمواطنيها من السفر إلى لبنان (تفاصيل)

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت "وزارة الخارجية الأمريكية"، تحذيرات عاجلة لمواطنيها من السفر إلى "لبنان"، قائلة إنها ستسمح لأفراد عائلات الموظفيين الأمريكيين غير الأساسيين بمُغادرة لبنان "طوعًا بسبب الوضع الأمني الذي لا يُمكن التنبؤ به".

وتابعت الوزارة، في التحذير العاجل بشأن السفر: "تم رفع مستوى تحذير السفر إلى لبنان إلى المستوى 4: لا تُسافر بسبب الوضع الأمني الذي لا يُمكن التنبؤ به والمتعلق بتبادل الصواريخ والقذائف والمدفعية بين إسرائيل وحزب الله أو الفصائل المسلحة المسلحة الأخرى".

وأشارت إلى " اندلاع مظاهرات كبيرة في أعقاب أعمال العنف الأخيرة في إسرائيل وغزة"، وطالبت "الأمريكيين بتجنب التظاهرات وتوخي الحذر في محيط أي تجمعات أو احتجاجات كبيرة لأن بعضها تحول إلى أعمال عنف".

وأضافت: "قام متظاهرون بإغلاق الطرق الرئيسية، بما في ذلك الطرق بين وسط بيروت والمنطقة التي تقع فيها السفارة".

يُذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية، رفعت، في الأسبوع الماضي، تحذير السفر لإسرائيل إلى المستوى الرابع: "لا تسافر".

الاحتلال الإسرائيلي يُحذّر الحكومة اللبنانية من أي اعتداء على تل أبيب

حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيخاي أدرعي"، الحكومة اللبنانية، وحمّلها مُسبقًا مسؤولية أي قصف لإسرائيل من لبنان، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت.

وقال أدرعي إن "كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادتنا تتحمل مسؤليته الحكومة اللبنانية".

وشدد على أن "كل من يحاول خرق الحدود نحو الأراضي الإسرائيلية سيتم قتله".

وكان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أعلن أمس الجمعة جهوزية حزبه "متى يحين وقت أي عمل" للتحرك ضد إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأمس الجمعة، قتل صحفي وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي خلال التغطية لتطورات الوضع في جنوب لبنان.

واستهدفت إسرائيل استهدفت طواقم الإعلاميين بالقذائف بمنطقة علما الشعب.

الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتنفيذ الاجتياح البري بـ "غزة" وسط هجوم حماس المُباغت (تفاصيل)

تستعد "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بشكل مُكثف لغزو بري لقطاع "غزة"، ردًا على هجوم مُفاجئ شنته حركة حماس، في حين يرى مُراقبون في تصريحات صحفية، أن بعض العقوبات ستُواجه إسرائيل داخل القطاع على رأسها موقف الرهائن ومخاطر الأنفاق.

واتخذت "حكومة الاحتلال الإسرائيلي"، عددًا من الخطوات لشن هجوم بري، واستمرت في تعبئة وحدة كبيرة في جنوب إسرائيل، حيث استدعت أكثر من 300000 جندي احتياطي وطلبت من سكان غزة مُغادرة منازلهم والتوجه جنوبًا.

ونشر معهد "الحرب الحديثة" الأمريكي المتخصص في الشؤون العسكرية، تحليلًا بشأن الموقف الراهن في صراع حماس وإسرائيل، موضحاً أنه مع تخطيط إسرائيل بالفعل لشن هجوم بري على غزة، فستُواجه القوات البرية مجموعة من التحديات، بعضها يُضاهي تحديات المعارك الحضرية الأخيرة، والبعض الآخر ينبع من الخصائص الفريدة للتضاريس الحضرية ووضع المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأوضح أن إسرائيل لديها خبرة في تنفيذ اجتياح بري في غزة وضد حماس، إذ كانت آخر مرة أرسلت فيها قوات برية إلى القطاع خلال "عملية الجرف الصامد" التي استمرت 50 يومًا في العام 2014.

لبنان يُقرر تعليق الدراسة بسبب غارات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، أمر وزير التربية والتعليم اللبناني، "عباس سليم حلبي"، بتعليق الدراسة غدًا بجميع مدارس جنوب البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة، حسبما أفاد التليفزيون اللبناني، مساء الإثنين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مروحيات تابعة له بدأت في شن غارات جوية في لبنان، وذلك ردًا على إطلاق قذائف مدفعية من لبنان تجاه الأراضي المحتلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "مروحيات حربية لجيش الدفاع تشن غارات في لبنان".

وقال أدرعي في بيان له: "الجيش الإسرائيلي قتل عددًا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ويواصل الجيش عمليات التمشيط في المنطقة، كما تشن المروحيات حاليًا غارات في المنطقة".

بدوره، أصدر الجيش اللبناني، بيانًا عاجلاً كشف فيه تفاصيل القصف الذي شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب البلاد ردًا على قصف بالمدفعية استهدف الأراضي المحتلة.