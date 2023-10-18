بوتين ساخرًا من بايدن: "أدعوك إلى الشاي بمُناسبة خسارة الحرب"

ياسر رشاد - القاهرة - سخر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، من زعم نظيره الأمريكي "جو بايدن"، بخسارة روسيا الحرب في أوكرانيا، داعيًا إياه إلى "فنجان شاي بهذه المُناسبة"، لو كان صادقًا، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وردًا على سؤال للصحفيين في مؤتمر صحفي في أعقاب المنتدى الثالث للتعاون الدولي "حزام واحد-طريق واحد" في بكين، قال بوتين: "ما دامت روسيا قد خسرت الحرب، فلماذا إذا تمدّ الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ "أتاكامس" بعيدة المدى؟ فليسحب إذا صواريخه وأسلحته من أوكرانيا، ويزورنا لنشرب الشاي معا ونأكل الفطائر بهذه المناسبة. إذا كانت روسيا قد خسرت الحرب، فلماذا "أتاكامس"؟ هذا هراء طبعا".

روسيا تكشف حقيقة وجود اتصالات مُستقبلية بين بوتين وبايدن

وفي وقت سابق، أعلن مساعد الرئيس الروسي، "يوري أوشاكوف"، أن الاتصالات بين الرئيس "فلاديمير بوتين"، ونظيره الأمريكي "جو بايدن"، على خلفية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، "غير مُخطط لها"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء الإثنين.

وقال أوشاكوف ردًا على سؤال عما إذا كان من المنوي إجراء اتصالات في سياق الوضع المتدهور بالشرق الأوسط: "لا، لم يتم التخطيط لها".

الرئيس الروسي يُعلن سبب الأزمة في الشرق الأوسط

أكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، خلال مُحادثات أجراها مع عدد من رؤساء بلدان الشرق الأوسط، أن الركود في عملية التسوية في المنطقة هو سبب التصعيد، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الإثنين.

وقال الكرملين في بيان عقب محادثات هاتفية أجراها بوتين: "الإجماع العام هو أن سبب التصعيد الحالي غير المسبوق هو الركود الطويل الأمد في عملية التسوية في الشرق الأوسط".

وكما أكد الكرملين، في هذا السياق، فقد أوضح بوتين مرة أخرى موقفه المبدئي الداعم لاستئناف العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل طويل الأمد وعادل للمشكلة الفلسطينية على الأساس القانوني الدولي المعروف، والذي سيشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام وأمن مع إسرائيل.

وأعرب الرئيس بوتين، عن قلق بالغ بشأن احتمال تصاعد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حرب إقليمية.