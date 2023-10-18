زحف شعبي غاضب على سفارات "إسرائيل وأمريكا" احتجاجًا على جريمة الاحتلال في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - خرج مُتظاهرون إلى الشوارع في عدد من "الدول العربية"، للتعبير عن الغضب الشعبي العارم والشديد وتنديدًا بـ "قصف المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة"، الذي أودى بحياة 471 شخصًا، وتعرضت سفارات إسرائيل في الأردن وتركيا وفرنسا وأمريكا ولبنان لزحف شعبي غاضب بسبب قصف الاحتلال المُتواصل على القطاع.

ووصل عدد من الأشخاص إلى محيط السفارة الفرنسية في بيروت والسفارة الأمريكية في عوكر في جبل لبنان ليل الثلاثاء، للتعبير عن احتجاجهم على قصف المستشفى الذي خلف 500 قتيل في حصيلة غير نهائية أغلبهم أطفال ونساء، وتجمع عدد من المحتجين بالقرب من السفارة الأمريكية، واتخذت القوى الأمنية والجيش اللبناني تدابير مشددة، وقطعت كل الطرق المودية إلى السفارة بالأسلاك الشائكة.

وحاول المحتجون إزالة الشريط الشائك للدخول إلى السفارة الأمريكية لكن القوى الأمنية منعتهم باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.

وحصلت مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية بعد قيام المحتجين بإلقاء الحجارة باتجاه السفارة الأمريكية.

وتجمع عدد من المحتجين الغاضبين أمام السفارة الفرنسية في بيروت للتنديد بالقصف، وسط حضور للقوى الأمنية.

وحمل المحتجون الأعلام الفلسطينية ونددوا بمواقف المسؤولين الفرنسيين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما نددوا بـ"الإجرام الصهيوني بحق الأبرياء والأطفال في غزة". وأطلقوا هتافات تعرب عن دعمهم للمقاومة الفلسطينية.

مُظاهرات دعمًا لغزة

وقام المحتجون بإلقاء الحجارة باتجاه مبنى السفارة الفرنسية للتعبير عن غضبهم، واحتجاجا على ما يتعرض له أهل غزة من قتل.

وفي تركيا، تجمعت أعداد كبيرة من المواطنين أمام القنصلية العامة الإسرائيلية في إسطنبول والسفارة الإسرائيلية في أنقرة، مرددين شعارات ضد إسرائيل، وتدعو لنصرة الشعب الفلسطيني.

وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين ومنعهم من الاقتراب من السفارة الإسرائيلية خشية اقتحامها وحدوث أعمال شغب.

وفي الأردن، أظهر مقطع فيديو تدفق سيل بشري على السفارة الإسرائيلية في عمان.

وتم إغلاق شارع رئيسي كبير بعد توافد أعداد ضخمة من المتظاهرين.

وقبل ساعات، حاول عشرات المتظاهرين اقتحام السفارة الإسرائيلية في عمان، فيما أظهرت مقاطع فيديو إشعال المتظاهرين النار بمحيط السفارة.

قصف مستشفى المعمداني بغزة| غضب عربي وإدانات دولية.. وخبراء يُناشدون بمُحاسبة الاحتلال

أصدرت دول عربية ومنظمات دولية بيانات تُدين فيها بشدة قصف "الاحتلال الإسرائيلي" مستشفى المعمداني وسط غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة جماعية من قتل وحصار وتشريد.

وأدانت "مصر" بأشد العبارات القصف، وناشدت الخارجية المصرية في بيان لها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، مُعتبرة هذا القصف "المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية"، مُطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات "العقاب الجماعي" ضد أهالي قطاع غزة.

ووصف العاهل الأردني ما حدث بـ"جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها"، قائلاً "على إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني".

واستنكرت "الخارجية القطرية"، القصف الإسرائيلي، وقالت في بيان لها إن "توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان، يعتبر تصعيدًا خطيرًا في مسار المواجهات ويُنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة".

وأعلنت "وزارة الخارجية المغربية"، أن المملكة تُدين بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وما خلفه من ضحايا بالمئات من بين الجرحى والمُصابين، حسبما أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأربعاء.

وبحسب بلاغ للوزارة، فإن المملكة المغربية تُجدد مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس الشريف، تؤكد على الحاجة الملحة لتظافر جهود المجتمع الدولي. لإيقاف الأعمال العدائية بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الإنساني والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

وأدانت "الإمارات" بشدة المجزرة الإسرائيلية على "مستشفى الأهلي المعمداني" في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الأربعاء.

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على موقع "إكس"، إن الهجوم على مستشفى غزة هو "أحدث مثال على الهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية"، واصفًا ما يحدث في غزة بـ"الوحشية غير المسبوقة".