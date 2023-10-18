روسيا تُطالب بوقف إطلاق النار في غزة وتدعو لدخول المساعدات الإنسانية

ياسر رشاد - القاهرة - دعت "موسكو"، نظيرتها تل أبيب، إلى توفير وصول المساعدات الإنسانية فورًا، ووقف إطلاق النار في غزة وفتح الممرات الإنسانية في أسرع وقت مُمكن، حسبما أفاد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، "فاسيلي نيبينزيا"، مساء اليوم الأربعاء.

وقال نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو الجانب الإسرائيلي إلى وضع القانون الإنساني الدولي في المقدمة، وفي قلبه حياة المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية الحيوية والطبية المتواضعة في البداية" .

وتابع: "يجب توفير وصول المساعدات الإنسانية على الفور، وندعو إلى وقف مبكر لإطلاق النار وفتح ممرات من أجل إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المناطق المتضررة في القطاع الفلسطيني وخروج المدنيين".

وختم قائلاً: "ندعو إلى الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين، بغض النظر عن مكان إقامتهم".

قصف مستشفى المعمداني بغزة|غضب عربي وإدانات دولية.. وخبراء يُناشدون بمُحاسبة الاحتلال

أصدرت دول عربية ومنظمات دولية بيانات تُدين فيها بشدة قصف "الاحتلال الإسرائيلي" مستشفى المعمداني وسط غزة، الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى من المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة جماعية من قتل وحصار وتشريد.

وأدانت "مصر" بأشد العبارات القصف، وناشدت الخارجية المصرية في بيان لها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، مُعتبرة هذا القصف "المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية"، مُطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات "العقاب الجماعي" ضد أهالي قطاع غزة.

ووصف العاهل الأردني ما حدث بـ"جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها"، قائلاً "على إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم على غزة فورا، الذي يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويشكل خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني".

واستنكرت "الخارجية القطرية"، القصف الإسرائيلي، وقالت في بيان لها إن "توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان، يعتبر تصعيدًا خطيرًا في مسار المواجهات ويُنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة".

وأعلنت "وزارة الخارجية المغربية"، أن المملكة تُدين بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وما خلفه من ضحايا بالمئات من بين الجرحى والمُصابين، حسبما أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الأربعاء.

وبحسب بلاغ للوزارة، فإن المملكة المغربية تُجدد مطالبتها بحماية المدنيين من قبل كل الأطراف وعدم استهدافهم.

وأضافت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس الشريف، تؤكد على الحاجة الملحة لتظافر جهود المجتمع الدولي. لإيقاف الأعمال العدائية بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الإنساني والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد والاحتقان.

وأدانت "الإمارات" بشدة المجزرة الإسرائيلية على "مستشفى الأهلي المعمداني" في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، اليوم الأربعاء.