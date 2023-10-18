مجلس الأمن يُعارض قرارًا يُدين الحرب بين إسرائيل وحماس

ياسر رشاد - القاهرة - استخدمت "أمريكا"، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حسبما أفادت صحف دولية، مساء اليوم الأربعاء.

وتم تأجيل التصويت مرتين خلال اليومين المنصرمين على النص الذي صاغته البرازيل في ظل محاولة الولايات المتحدة التوسط في إدخال المساعدات إلى غزة.

وصوت 12 عضوًا لصالح مسودة النص اليوم بينما امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.

وقال رئيس جلسة مجلس الأمن الدولي: "للأسف المجلس لم يتمكن من تبني قرار بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وكان قد تم تخصيص جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن قرار برازيلي حول التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، غير أن الولايات المتحدة صوّتت بحق النقض ضد المشروع البرازيلي.

الاحتلال الإسرائيلي يشن هجومًا كبيرًا على غزة وسط انفجارات عنيفة:

تُنفذ طائرات ومدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن "حزامًا ناريًا" بكميات ضخمة من المتفجرات والصواريخ، وتُسمع أصوات الانفجارات من مناطق جنوب القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء.

وكثف الجيش الإسرائيلي غاراته على مناطق متفرقة في قطاع غزة بعد دقائق من انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتل أبيب.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية، إن الغارات الإسرائيلية "أسفرت عن عدد من الشهداء والإصابات، بعد قصف استهدف مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

كما طالت الاستهدافات الإسرائيلية العنيفة منطقة أبراج العودة شمال قطاع غزة، متسببة بتدمير البرج الأول من بينها.

وبحسب وسائل الإعلام، "في حصيلة أولية: انتشال جثامين 12 شهيدًا في استهداف منزل بدير البلح حتى اللحظة".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.