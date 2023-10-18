أوكسفام: لا يوجد متر مربع واحد آمن في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت منظمة "أوكسفام" الدولية الخيرية، اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، إن قطاع غزة بأكمله يتعرض حالياً للهجوم ولا يوجد متر مربع واحد "آمن" فيه.

ووصف مصطفى طميزة المدير الإقليمي لـ"أوكسفام" ومقرها المملكة المتحدة، الوضع في غزة بأنه "كارثة حقيقية".

وأكد طميزة، الذي يشغل منصب مدير برنامج العدالة الاقتصادية في منظمة أوكسفام، مقره مدينة " رام الله " الفلسطينية، إن "غزة بأكملها تتعرض حالياً للهجوم، ولا يوجد مكان آمن للأشخاص".

وأشار إلى أنه "لا يوجد متر مربع واحد في غزة آمن.. كل شيء يتعرض للهجوم".

وردا على سؤال حول مدى تأثير قطع إسرائيل لكافة الخدمات عن غزة، أشار طميزة إلى أنه "حتى قبل بدء التصعيد المستمر، كانت الكهرباء تتوفر لمدة أقصاها 12 ساعة في المنطقة، وذلك في أفضل الأحوال".

وأضاف: "تخيل أن هذا قبل التصعيد، فماذا عن الوضع الآن؟ لا يوجد كهرباء الآن في غزة.. تخيل كيف يعيش الناس بدون كهرباء، وكيف ستعمل المستشفيات بدون كهرباء".

وأكد أن "آلاف الجرحى في غزة يأتون إلى المستشفيات التي انقطعت عنها الكهرباء الآن".

وقال طميزة: إنه "عقاب جماعي لـ 2.2 مليون فلسطيني في غزة".

وجدد دعوات أوكسفام إلى "وضع نهاية فورية" لهذه الكارثة في قطاع غزة الذي يقع الآن تحت الحصار الكامل، مشدداً على ضرورة إنشاء "ممر إنساني بأقرب وقت".

وأشار طميزة إلى أن المجتمع الدولي مسؤول أيضًا عن الوضع ويجب عليه الضغط على الحكومة الإسرائيلية وقف "هذه المذبحة" في غزة في الوقت الحاضر.

وحول تعليق جميع الأعمال الإنسانية في غزة منذ بدء التصعيد المستمر، قال إن "المنظمات غير الحكومية لا تستطيع العمل في غزة التي تتعرض للهجوم على مدار 24 ساعة".

وأوضح: لقد "انهار كل شيء، ولا يمكن لأحد أن يعمل هناك ما لم يتم تطبيق وقف لإطلاق النار".

كما حذر من القتل الجماعي للمدنيين في غزة، وتداعيات نقص الأدوية، قائلاً إن "الأشخاص الذين نجوا من الهجمات قد يموتون بسبب نقص الدواء".

وأردف أن المستشفيات لا تمتلك الاحتياجات الأساسية لعلاج كبار السن والحالات المزمنة، حيث يأتي الآلاف والآلاف من الأشخاص إلى المستشفيات كل دقيقة.

ومنذ السبت، أعلنت إسرائيل تشديد الحصار على قطاع غزة وقطع الكهرباء والوقود ومنع إدخال المواد الغذائية والوقود والمساعدات له، فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل الاثنين، باحترام القانون الدولي الإنساني، والسماح لمنظمته بتأمين المساعدات للاستجابة لحاجات القطاع.

المصدر : وكالات