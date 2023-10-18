شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية مصر الحديثة" بالشيوخ تفوض الرئيس السيسى لاتخاذ إجراءات الحفاظ على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن الدكتور نبيل دعبس ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمجلس الشيوخ عن تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ الإجرءات التى تناسب الحفاظ على حدود مصر.

وقال دعبس خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الشيوخ لمناقشة تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إن حزب مصر الحديثة يوافق على قرار الرئيس على جميع الإجرءات التى قام رئيس الجمهورية ويؤيد سياسته الحكيمة لافتا إلى أن الرئيس كان دائما يعطى قضية فلسطين الأولوية فى جميع المؤتمرات والمحافل الدولية.

وتابع قائلا النصيحة التى قدمها الرئيس السيسى للفلسطينيين بأن يستمروا فى دولتهم ولا يخرجوا منها لها أهمية كبيرة وخوفا عليهم ولها دلالة كبيرة لافتا الى ان مصر بها نحو 9 ملايين وافد من دول مجاورة نرحب بهم ونحافظ عليهم وهو ما يؤكد أن نصيحة الرئيس للفلسطينيين لمصلحتهم وخوفا من أن تموت القضية الفلسطينية ويحدث تصفية للشعب الفلسطينى.