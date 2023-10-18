شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ: 100 مليون خلف الرئيس لحماية الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الشعب المصرى كله يقفون يدا واحدة وصفا واحدا خلف القيادة السياسية والدولة فى حماية الأمن القومى المصرى ودعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر فى تطورات الأوضاع فى فلسطين.

وأضاف الخولي: "ندين ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلى الغادر الغاشم، مجازر لم يكن أحد يتخيلها، طول عمرنا نعرف أن العالم يكيل بمكيالين، إنما توصل لمرحلة إبادة جماعية لا أعتقد أحد كان يتخيل أن الإنسانية وأقصد الإنسانية الطبيعية وليس الغربية التى يتعاملوا على أنها لا أعرف تساوى كام، معادلة غلط".

وتابع: "اتعودنا دائما أن هناك كلام يقال فى الغرف المغلقة وكلام يقال للشعب، أول مرة نسمع رئيسنا يقول كل شىء فى العلن وللعالم كله، فالقضية الفلسطينية فى دمنا وروحنا، وكانت هناك فترة الشباب العربى والمصرى كان هناك خمول، وما حدث أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رفض الاعتداء على الشعب الفلسطنى ورفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار ورفض تهجير الفلسسطينيين إلى سيناء، وأن سيبناء خط أحمر، مما جعل الشباب يتهافتون للتبرع بالدم للشسعب الفلسصطينى ويدعم بكل الطرق، فخور برئيسنا وبشعبنا الذى يملأ الميادين الآن".

واستطرد: "عمر القضية الفلسطينية لن تخلص إلا بحل عادل، ونحن قلبنا بيتقطع على ما نراه والإبادة الجماعية التى تحدث وراعيين يعنى إيه أمن قومى مصرى، نختلف مع بعض فى سياسة واقتصاد وإنما فى القضية دى الـ100 مليون مصرى يتفقون، إحنا واحد، أن شاء الله سيظل الشعب المصرى والعربى إيد زاحدة خلف دعم القضية الفلسطينية وعاصمتها القدس".