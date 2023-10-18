برلمانية الوفد بمجلس الشيوخ: "هنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط إسرائيل"

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر الهضيبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مصر تكتب تاريخها بأيديها لا يكتبه له أحد، وتتخذ قراراتها بضمير زعيمها لا يملى على زعيمها وقراراته أحد، وإسرائيل لا تخيب الظن فى انها دولة ملطخة بالدماء فهى دولة بلطجية من مجزرة بحر البقر إلى مجزرة مستشفى المعمدانى متابعا "سنظل نرددها جيل ورا جيل تسقط إسرائيل"

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التى دعا إليها مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء لمناقشة تداعيات الأوضاع فى فلسطين.

وطالب الهضيبى،أن يصفق المجلس إلى جيش وشعب مصر العظيم موضحا أنه القائد المعلم كما يصفق المجلس لشعب فلسطين والرئيس عبد الفتاح السيسى.

بدوره ندد أيمن عبد المحسن رئيس برلمانية حزب حماة الوطن، بالاعتداءات الوحشية الوحشية البربرية ل للحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا موضحا أن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تعرب عن عميق الأسف لما ينتهجه الكيان المحتل من عنف ومذابح إزاء المدنيين وانتهاج عمليات التهجير القسرى فى انتهاك كافة المواثيق الدولية.

وأعلن عبد المحسن أن الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن تعلن دعمها الكامل للرئيس السيسى فى كافة ما يتخذه من اجراءات وتدابير للحفاظ على الأمن القومى المصرى كما فوض حزب حماة الوطن فى كل ما يتخذه من إجراءات وتدابير فى الحفاظ على الامن القومى المصرى وما يتخذه من تدابير لحماية أمن مصر.