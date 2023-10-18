10 رسائل عاجلة لمجلس الشيوخ بجلسته الطارئة: نؤيد الرئيس لحماية أمن مصر القومى

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، 10 رسائل هامة خلال جلسة طارئة عقدها مساء اليوم لنظر تداعيات تصاعد الأوضاع فى فلسطين، وجاءت تلك الرسائل فى بيان تلاه رئيس مجلس الشيوخ بداية الجلسة العامة، وهى كالتالي:

1- يؤيد مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتخذه من إجراءات لحماية الأمن القومى المصرى، وتأمين حدود الدولة، ودعم الشعب الفلسطيني.

2- يدعو مجلس الشيوخ الشعب المصرى - بكل طوائفه- إلى التكاتف صفًا واحدًا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى.

3- الاعتداء الإسرائيلى الغاشم على الشعب الفلسطينى الشقيق، اعتداء وحشى غير مبرر، ويخالف كل المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية.

4- يعتبر مجلس الشيوخ اعتداء إسرائيل على غزة حرب إبادة جماعية، وتطهير عرقى، تشنها القوات الإسرائيلية على شعب غزة الأعزل المحاصر.

5- اعتداءات إسرائيل لم ترحم المرضى والجرحى فى مستشفى الأهلى المعمدانى شرق مدينة غزة.

6- ارتكبت إسرائيل جرائم دمار شامل بالمخالفة لكل القيم الأخلاقية والإنسانية، معتمدة على تأييد سافر لا أخلاقى من بعض الدول الغربية.

7- على المجتمع الدولى وبرلمانات العالم اتخاذ مواقف وإجراءات حاسمة لوقف إسرائيل ومحاسبة المسئولين عنها.

8 - دعوة مجلس الأمن الدولى إلى القيام بدوره فى حماية الشعب الأعزل، وفى حماية الأمن والسلم فى هذه المنطقة خشية اندلاع حرب إقليمية تزعزع السلم والأمن الدوليين، ولن ينجو منها أحد.

9 - ندعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية من مصر والعالم إلى قطاع غزة فى ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية القاسية التى يعيشها أهالى القطاع.

10- ما حدث فى مستشفى المعمدانى قتل للأطفال كما حدث فى مدرسة بحر البقر من قبل.