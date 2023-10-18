برلمانية التجمع فى الشيوخ: الرئيس السيسي عبر بفروسية عن حقوق الشعب الفلسطينى

القاهرة - سامية سيد - قال النائب السيد عبد العال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر بفروسية وعبارات واضحة عن حقوق الشعب الفلسطينى من جانب والتأكيد على المخطط الذى يُحاك للمنطقة بأسرها ويستهدف إضعاف مصر من الأساس.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأربعاء، المخصصة لنظر تداعيات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية.

وقال "عبد العال"، إن القضية الفلسطينية قضية مركزية يتوحد حولها الشعب المصرى بكافة خلفياته وتنوعاته الداخلية، وهذا ما لا يدركه الكيان الصهيونى، ومن يرعاه من الإدارة الأمريكية، لذا فنحن أمام لحظة تحول تاريخية.

وأضاف "عبد العال" أن ما نشهده حاليًا هجمة صهيونية برعاية كيان استيطانى اخر، معلنا تأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى رفض مخطط تصفية القضية الفلسطينية برفضه عملية التهجير القسرى للفلسطينيين وإقامتهم بديلا فى سيناء، وكذا رفض المشاركة مع الرئيس الأمريكى فى القمة الرباعية التى كن من المقرر أن تستضيفه العاصمة الأردنية "عمان" بعد قصف المستشفى المعمدانى، وادانه الحصار المفروض على غزة وسط تواطؤ غربى وتجاهل استهداف النساء والأطفال والجرحى بالمستشفيات الفلسطينية.

وناشد حزب التجمع على لسان السيد عبد العال، الدول الداعمة للحق الفلسطينى التحرك، لمناقشة العدوان الفلسطينى، وأخيرا الدعوة إلى تشكل لجنة لتوثيق الجرائم ضد الإنسانية التى ترتكب ضد الشعب الفلسطينى، ورفع نتائجها للمجلس الدولى لحقوق الإنسان للتحقيق فيها.