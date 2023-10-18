شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالشيوخ: الرئيس السيسى صادق أمين مخلص لوطنه والشعب كله خلفه لحماية الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار محمد حسام، عضو مجلس الشيوخ، دعمه وتأييده لأي تدابير وإجراءات يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والتنديد بالانتهاكات والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء.

وقال حسام: "الرئيس السيسي أثبت العالم قوة مصر دفاعا عن الأرض والوطن، بالأمس القريب فوضه الشعب لمواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي لمصر، واليوم ها أنت صقر مصر تزود عن حماها، سر على بركة الله وراءك شعبك بكل طوائفه".

من جانبه، قال الفريق عبد المنعم التراس، عضو مجلس الشيوخ: "أوجه الشكر والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأوجه التحية والتقدير والاحترام للقوات المسلحة المصرية التي حمت الوطن وما زالت تحميه، والتي انتصرت فى حرب أكتوبر وقهرت العدو الإسرائيلي الذي كان يتخيل أنه لا يقهر ومنذ هذا اليوم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقهر وسوف يقهر".

وتابع: "هذه الظروف والأحداث تفكرنا بما مرت به مصر بعد ثورة 30 يونيو، المشير السيسي وزير الدفاع فى هذا التوقيت قال محدش يفكر إنى هترشح لرئاسة الجمهورية ولكن كان سؤال المجلس العسكرى من هو البديل، واستقر المجلس بالإجماع على أنه لابد من ترشيح الرئيس السيسي، وقال انتوا كدا بترمونى فى النار، وتحمل المسئولية، نحن أمام رئيس صادق أمين لا يخشى إلا الله ولا يخشى فى الحق لومة لائم، حديثه اليوم مع المستشار الألماني حديث واضح وصريح، وجاءتنى رسائل من الخارج عن قوة الرئيس وموقفه وكلمته".

واستطرد: "أطالب بتفويض الرئيس السيسي فى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين الأمن القومي المصري وتأمين الحدود المصرية فى جميع الاتجاهات".

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر فى تداعيات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

تأتى دعوة رئيس مجلس الشيوخ لعقد جلسة طارئة إعمالا لحكم اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تنص المادة 160 من اللائحة على: جلسات المجلس علنية ويعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وانتهائها كما يعلن موعد الجلسة المقبلة وساعة بدئها، ولا يجوز تأجيل الجلسة عن الموعد المحدد لها.