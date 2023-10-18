ممثل "برلمانية المؤتمر بالشيوخ": نفوض الرئيس السيسى فى أى إجراءات يتخذها

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر في مجلس الشيوخ: نجتمع اليوم في هذا الظرف الراهن الذي انقلبت فيه الأوضاع رأسها على عقب وبدأت آلة الحرب الإسرائيلية التي تنتهك كل المعايير الدولية والإنسانية، نحن في حزب المؤتمر نرفض وبشدة التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء لأنها محاولات لإنهاء القضية الفلسطينية للأبد".

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر في تطورات الأوضاع فى فلسطين.

وتابع: مصر دولة قوية ذات سيادة قادرة على حماية أمنها القومي، و105 ملايين مواطن فوضوا رئيسهم للدفاع عن الأمن القومي المصري، وإجلاء إسرائيل لسفيرها في مصر تأخر كثيرا وكان علينا طرده منذ زمن".

واختتم كلمته، قائلا: نؤكد للعالم أن أرضنا التي روتها دماء الشهداء لن تكون مجالا للمساومة، وإنهاء القضية الفلسطينية، كلنا خلف قيادتنا السياسية، لا تفريط في ذرة تراب من أرض مصر وسيناء خط أحمر، ونفوض الرئيس السيسي في أي إجراءات يتخذها، ونقول لإسرائيل العين بالعين والسن بالسن والبادى أظلم".