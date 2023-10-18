شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية "الإصلاح والتنمية": نقف على قلب رجل واحد داعمين موقف الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب سامح السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، وقوف جميع المصريين علي قلب رجل واحد داعمين لموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إزاء القضية الفلسطينية، قائلاً: "نقف اليوم حكومة وشعبا، برلمانا، ومجتمع مدني، قيادة ومعارضة علي قلب رجل واحد داعمين للقضية الفلسطينية".

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأربعاء، المخصصة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وقال "السادات"، إن الحزب يؤكد علي عدد من الرسائل الهامة، وفي مقدمتها "قلوبنا مع فلسطين وأبنائها" ليس تضامنا فق إنما هي قضيتنا، مطالبا الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الانسانية، قائلاً: هل يعقل أن يكون مطروح للنقاش مسألة دخول الدواء والغذاء".

وشدد "السادات" علي تأييد الحزب موقف الدولة في حماية الأمن القومي وتراب الوطن، قائلا : لن نقع في فخ تهجير الفلسطنين، ومحاولات تفريغ القضية الفلسطينية إنما يدل علي فقر خيال ووحشية.

ولفت "السادات" إلي أن الحزب يعمل مع سائر الأحزاب والقوي علي توفير المواد الغذائية، لافتاً إلي التواصل مع برلمانات العالم لتفعيل دور لجان تقصي الحقائق إزاء ما نواجه من طغيان وعجرفة.