شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: المصريون لا يرحبون بالحديث مع إسرائيل.. والكيان الصهونى مجرمى حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، أننا نتحدث اليوم عن معركة حقيقية تدور فى العالم وتقودها مصر، واليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى يقول "لن نسمح بأن يصفى أحد القضية الفلسطينية، ولن نسمح بتمرير أجنبى من العبور فى رفح إلا إذا دخلت المعونة الفلسطينية، ولن نسمح بأن تكون مصر بديلا تفرغ فيه القضية الفلسطينية".

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة التى دعا إليها مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء لمناقشة تداعيات الأوضاع فى فلسطين.

وأضاف عاشور أنه لا يمكن أن تكون القضية هى صراع دينى، فالمسلم الحقيقي لا يقبل بمحاصرة المسجد الأقصى، ولا يمكن لمسيحى حقيقي أن يقبل أن تحاصر كنيسة القيامة، فهؤلاء مجرمون يحتلون الأرض، ومهما كانت المعاهدات ومهما كانت الهدنات فالشعب المصرى لا يريد التطبيع مع إسرائيل، ولا يريد التعاون مع إسرائيل ومصر تعرف جيدا أن الصراع مع الكيان الصهيونى هو صراع وجود وبقاء.

فيما أكد محمود سامى الإمام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، أننا مهما قلنا من كلمات لن نعبر عن الحزن الموجود فى الشارع المصرى، وما عبر عنه رئيس الجمهورية اليوم هو تعبير عن الشعب وغير مقبول ما فعلته إسرائيل من مجازر بحق الفلسطينين، كما أن كلامى للغرب وأمريكا أننا نتعامل مع هذه القضية بحكمة وهناك مستوطنات فى الضفة الغربية وما يحدث من إسرائيل محاولة لإانهاك للقضية الفلسطينية وهذا مرفوض تماما.