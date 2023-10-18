شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بمجلس الشيوخ: نساند الرئيس السيسي فى كل تحركاته لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إعلان النواب مساندة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأييد كل تحركاته لدعم القضية الفلسطينية.

وأدان النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بشدة حرب إسرائيل علي غزة، موجها التحية إلي موقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، واصفا إياه بـ الرئيس البطل الوطني الذي يساند القضية الفلسطينية.

وأيد "حلاوة" كلمات الرئيس وموقفه الثابت إزاء القضية الفلسطينية، مؤكدا أن جميع الحلول للقضية الفلسطينية تبدأ من مصر، التي تدعم بكل قوة القضايا العربية، مؤكدا تضامن الشعب المصري ووقوفه خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، موجها التحية أيضا لمجلس الشيوخ علي جلساته الطارئة واصفا إياه بالجلسة الطارئة.

وقال النائب خالد قنديل: "لقد بات واضحا بما لا يترك أي مجال للاطمئنان، ليس فقط الصلف والعنجهية وجرائم الإبادة للبشر والحجر من قبل الكيان الصهيوني المحتل و المختل ايضا، ولكن حدوث كل ذلك مدعوماً بغطاء دولي غربي وأمريكي، لا يرى جرماً سوى في المقاومة، أما قتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، واستهداف المدارس والمستشفيات والمنازل الآمنة، وصولاً إلى واحدة من مذابح التاريخ التي لن تمحى من ذاكرة الأمة والعالم بقصف المستشفى المعمداني تحت سمع وبصر ما يسمونه المجتمع الدولي، الذي كشف بموضوع عن نواياه الدفينة الخبيثة في إقامة دولة لكيان مختل غاصب على حساب أبناء الأرض من الفلسطينيين العزل".

وأضاف قنديل، أن "الشعب الفلسطيني لم يتبق لهم من وطنهم سوى النذر اليسر من الضفة الغربية وغزة، غزة تلك المدينة المكلومة في الأجداد والأبناء والأحفاد، المحاصرة حصار الشر والخسة والنذالة وقذارة الحرب، وبعد ما كان من استمرار للقصف المتصاعد للمدينة التي تشهد مذابح يومية تذكرنا بتاريخ طويل من المذابح لمجرمي الحرب المفسدين في الأرض، لتنضم إلى صبرا وشاتيلا ودير ياسين وجنين، والمسجد الإبراهيمي، وأبو زعبل وبحر البقر وصولا المستشفى المعمداني، التي شاهد العالم كله كيف تناثرت أشلاء الجميع إلى جوار ركامها، في مشهد سيظل عالقا كندية ووصمة عار في جبين الإنسانية".

وتابع قنديل، أن "الأمم والشعوب لا تنسى ثأرها، والمخطط الإسرائيلي الخبيث لإبعاد اهل فلسطين عن بلادهم وتهجيرهم قسريا بمحاولات إرهابهم وخوفهم، سيبقى حلما من اليقظة لدى هؤلاء الذين لا يعرفون لغة ضبط النفس ولا يعرفون معنى صبر الشعوب العربية ولا يعرفون إرادة وغيرة وغضب نحو 500 مليون عربي، تلك الإرادة التي لن يقف أمامها حائل ولن يثنيها مانع عن افتداء جزء غال من جسد وطنهم بالدماء والأرواح، ما لم تكن هناك وقفة صارمة لإيقاف هذا التصعيد الوحشي من قبل مجرمي الحرب، وما لم يكن هناك عقوبات على كل تلك الجرائم، وإلا فلا سبيل إلى الحق سوى بانتزاعه، طالما عميت عيون الغرب والمؤسسات الدولية عما يحدث، واعيد واكرر كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر بل والمصريين جميعا علي قلب رجل واحد يرفضون تصفية القضية الفلسطينية وأمن مصر القومي خط أحمر".

وبدوره قال فرج الدورى: "لقد كنت عازم أن أبدا بالإشادة باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر بفضل قواتنا المسلحة إلا أن العالم قد فوجئ بحرب علي شعب فلسطين من علي مرآي ومسمع، ليظهر للجميع وقاحة الكيان الصهيوني الذي ضرب برا وبحرا وجوا مستشفى المعمداني وأوقف المساعدات علي فلسطين".

وتساءل أين مجلس الأمن وأين البرلمان الأوروبي الذي يزعم وجود انتهاك دخل مصر، مضيفا :" لقد فقد العالم إنسانيته، وظهر لجميع موقف الرئيس السيسى إزاء أمن مصر".

وتابع :" اتصالات الرئيس السيسي وتحركاته لإيقاف هذا العدوان ودعوات لعقد قمة للسلام نهج غير مسبوق ولذلك نسانده"، مشيدا بالبيان الذي صدر عن الأزهر الشريف.