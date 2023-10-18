شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعضاء المجلس إلى الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني الشقيق، الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلى الغاشم فى سلسلة من المجازر الوحشية ارتكبها بحق الشعب الأعزل والمدنيين وخاصة الأطفال والنساء.

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للنظر في تطورات الأوضاع في فلسطين.