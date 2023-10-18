شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام": الرئيس السيسي كشف مؤامرة إسرائيل فى كلمته لمستشار ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف مؤامرة إسرائيل فى كلمته بالمؤتمر الصحفى مع المستشار الألماني اليوم، والتى تساندها فيها الدول الغربية لتجميل وحشية إسرائيل في صورة إنسانية.

وأضاف كرم جبر، فى مداخلة هاتفية لقناة dmc، أن المستشار الألماني لم يقدم العزاء للشعوب العربية والشعب الفلسطيني في مجزرة الأمس، ولكنه كان شديد الحرص أن يعزي الشعب الإسرائيلي وأن يتحدث عما أسماه "مجزرة حماس"، وكانت ملامح وجه المستشار الألماني تنعكس عليها تصريحات الرئيس السيسي القوية، لأن الرئيس كان يتكلم بلغة حادة حينما كان يكشف أبعاد المؤامرة، وكان يحذر من أن تتحول منطقة الشرق الأوسط إلى بؤرة صراع جديدة ستدفع ثمنها كل شعوب المنطقة وأولها إسرائيل.

وتابع الكاتب كرم جبر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث اليوم عن ضرورة إحياء قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومن المؤسف أن يردد المستشار الألماني أكذوبة إطلاق حماس صاروخ على مستشفى المعمداني أمس، كما رددها الرئيس الأمريكي بايدن في وقت سابق، في محاولة تجميل وجه إسرائيل وتقديم الدعم الكبير لها.

وأكمل كرم جبر: "تصريحات بايدن اليوم عن اتفاقه مع إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، قوبلت بخروج مدير مكتب نتنياهو أن المساعدات مقابل الإفراج عن الرهائن، وأن المساعدات سيقتصر وجودها على منطقة جنوب غزة والتي تجهزها إسرائيل لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين، لخلق منطقة لعشرات الآلاف من الجوعى في هذه المنطقة، على أمل أن تكون هناك فرصة لاقتحام الحدود المصرية".

وأكد أن المؤامرة الإسرائيلية لتوطين أهالي غزة في سيناء شيطانية خبيثة، ويتعرض الشعب الفلسطيني لمخاطر جسيمة جدا بعد الضرب الذي تعرض له أمس في المستشفى، ورغم ذلك تستمر الغارات العنيفة على قطاع غزة.