شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: فكرة تهجير الفلسطينين بمثابة بداية حرب جديدة بين مصر وإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد السند يمامة المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد: نرفض تماما فكرة تهجير الأشقاء الفلسطينين من قطاع غزة إلى سيناء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في تغطية على قناة دى إم سى: إن ما يحدث هو استمرار للمشروع الصهيوني، لطرد الشعب الفلسطيني وجلب اليهودي للعيش داخل الأراضي الفلسطينية، والسيطرة عليها، الغرب يسعى إلى القضاء على فلسطين لكونها في وسط الوطن العربي.

وتابع: يجب أن ندرك أبعاد المشروع الصهيوني وتضامن الأمة العربية والإسلامية، مشددا على أن فلسطين والقدس عقيدة دينية لا يمكن تغييرها.

وأكد أن تضامننا مع الشعب الفلسطيني فرض والتزام ديني ووطني، وأن فكرة تهجير الفلسطينين إلى سيناء، ستكون بمثابة بداية حرب جديدة بين مصر وإسرائيل، موضحا أن فكرة التهجير سيمثل خطر على إسرائيل ذات نفسها..لكونه بداية الحرب وتوسيع رقعة الصراع العربي الإسرائيلي.

وأشار إلى أن مسيرات التضامن بمثابة تعبير عن رفض تهجير الفلسطينين ودعم الشعب المصري الكامل لقرارات الرئيس السيسي.